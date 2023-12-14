Российские ученые нашли лекарство от старости

Специалисты Волгоградского государственного медицинского университета разработали лекарство от старости. Препарат одновременно предотвращает уберегает болезни сердца и сосудов, уберегает от осложнений при сахарном диабете передает ТАСС.

Исследователи обратили внимание, что в процессе старения и возникновения ряда заболеваний играют роль не только клетки, но и межклеточное вещество – коллаген. Он становится слишком жестким.

Ученые обнаружили вещества, которые могут этот процесс. Они также добились контроля над токсичным влиянием одного из значимых молекулярных факторов старения - метилглиоксаля.

Созданные ими препараты будут востребованы для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых нервных болезней, а также для замедления старения и продления здорового долголетия. // фото: pixabay.com