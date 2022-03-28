Финский чиновник потерял высокий пост из-за непристойных смс-сообщений

Из-за ночных «дружеских» посланий коллегам руководитель отдела спорта высших достижений при Олимпийском комитете Финляндии Мика Лехтимяки вынужден покинуть свой пост, сообщает yle.fi.

Прошлой осенью чиновник получил выговор «за неподобающее поведение в трудовом коллективе» после того, как его ночные смс-сообщения стали достоянием общественности. На него пожаловались коллеги-женщины. Лехтимяки объяснил свое поведение тем, что у него есть «дурная привычка отправлять ночью сообщения друзьям - как мужчинам, так и женщинам».

«Я переступил допустимую черту – это касается, как содержания, так и времени. То есть я отправлял слишком дружеские сообщения, – рассказал чиновник в пресс-релизе. - Это непростительно. Человек, занимающий такую должность, не имеет права действовать подобным образом».

В начале марта, несмотря на выговор, Олимпийский комитет продлил с Лехтимяки контракт до конца 2024 года. Но в конце месяца решение ведомства изменилось, договор расторгли, сообщил председатель комитета Ян Вапаавуори. Фото: pixabay.com/ru.