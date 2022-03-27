27 марта 2022, 09:12
Финская VR приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией
Из-за санкций грузовые поезда в РФ из Финляндии и обратно ходить не будут
Государственная финская ж/д компания VR прекратила железнодорожное грузовое сообщение с Россией. Поезда перестанут ходить в полдень в воскресенье, 27 марта, пишет Yle.
При этом все вагоны, которые сейчас находятся в Финляндии, вернут в Россию.
Напомним, с 28 марта также прекращается движение поезда «Аллегро», который курсирует между Петербургом и Хельсинки. Билеты на последние рейсы практически полностью проданы.
В воскресенье из России в Финляндию отправятся два поезда, а обратно будет один рейс. // Фото: fantasylife/pixabay.com