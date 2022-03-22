Число жаждущих вступления Финляндии в НАТО выросло более чем на треть

Подавляюще большинство граждан Финляндии выступает за скорейшее вступление страны в НАТО. Об этом говорят данные опроса Аналитического центра деловой жизни EVA, пишет Yle.

Большинство респондентов заявило, что такое решение нужно принять как можно быстрее. Так, 41 процент респондентов надеется, что его примут до начала лета, 19 процентов рассчитывают, что до конца года.

Доля выступающих за вступление в НАТО выросла на 34 процента по сравнению с прошлой осенью. Против присоединения выступают 19 процентов опрошенных. // Фото: Jani Saikko / Yle