Финские власти проверят все фермы страны из-за угрозы мутации вируса

На всех зверофермах Финляндии проведут проверки сотрудники из-за возможности распространения мутировавшего птичьего гриппа. Вирус нашли уже в 24 зверохозяйствах страны, всего предстоит обследовать около 400, передает Yle.

На трех фермах, где нашли птичий грипп, могут усыпить животных. Сейчас эту необходимость изучают. Еще 12 зверохозяйств получили получат предписание закрыться, а девять находятся под наблюдением.

- Птичий грипп у млекопитающих опасен тем, что он может мутировать в вирус, заражающий людей. Этого до сих пор не произошло, однако этот риск существует. Мы хотим убедиться, что нигде не осталось вируса, который мог бы мутировать,

- заявил руководитель отдела здоровья и благосостояния животных Агентства продовольствия Терхи Лааксонен.

Власти страны также призывают к осторожности при прогулках с собаками на природе. Питомцы могут подхватить инфекцию через слюну, мясо, внутренние органы, выделения и фекалии зараженного животного. // фото: wirestok/ freepik.com