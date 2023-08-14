Финны предлагают закрепить права животных в конституции

Инициативная группа финнов собрала 50 тысяч подписей под предложением обеспечить конституционные права зверей. Теперь его рассмотрит парламент, передает РИА Новости, ссылаясь на портал гражданских инициатив страны.

Авторы обращения хотят признать животных разумными существами и предоставить им основные права. В конституции Финляндии для этого надо создать особый раздел и включить в него статьи о защите животных в целом, защите прав диких животных и живущих под наблюдением человека.

В Финляндии в данный момент запрещены цирки с дрессированными животными и контактные зоопарки. // фото: wirestock / freepik.com