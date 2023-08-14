В Финляндии отреагировали на планы Минобороны России

В Финляндии не обеспокоены планами России увеличить численность войск вдоль границы. Об этом рассказала глава МИД Суоми Элина Валтонен. Слова чиновницы приводит РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

«На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо»,

- отметила Валтонен.

Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия усилит группировки войск на западных границах после вступления Финляндии в НАТО. Он также предупредил о том, что в Финляндии может быть размещено оружие, которое будет угрожать стратегическим объектам, находящимся в глубоком тылу в северо-западных регионах России.

Финляндия официально стала членом НАТО в апреле 2023 года. // Фото: freepik.com / Wirestock