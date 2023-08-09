Шойгу предупредил об угрозе для Северо-Запада со стороны Финляндии

НАТО может разместить в Финляндии оружие, которое будет угрожать стратегически важным объектам в глубоких тылах северо-западных регионов России. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

«На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО»,

- сказал министр обороны. Эти вооружения «способны на значительную глубину поражать критически важные объекты на Северо-Западе России», отметил Шойгу.

Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. // Фото: freepik.com / Wirestock