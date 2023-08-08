Опасный астероид летит в сторону Земли

В сторону Земли летит потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.

Небесное тело приблизится к нашей планете на минимальное расстояние 23 августа. Тем не менее, оно будет достаточно большим - около 6,1 миллиона километров или 0,04 астрономической единицы.

По информации ученых, диаметр астероида составляет от 430 до 960 метров. Он летит в пространстве со скоростью более 14 километров в секунду. // Фото: unsplash.com / NASA