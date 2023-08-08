Перечислены симптомы-предвестники скорого сердечного приступа
Кардиолог из Великобритании Дэвид Ньюби перечислил симптомы, которые могут указывать на скорый сердечный приступ. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Классическим симптомом сердечного приступа врач назвал боль в груди, которая сопровождается плохим самочувствием, чувством тяжести, стеснения в груди. Однако, по словам специалиста, первые признаки сердечной недостаточности могут проявиться в конечностях. Так, поводом сделать кардиограмму должны послужить сильные отеки лодыжек, боли и судороги в икрах, как правило, усиливающиеся при ходьбе, и необъяснимая, отдающая в шею боль в левой руке.
Помимо этого, медик рекомендовал не игнорировать боль в желудке, напоминающую несварение. Он объяснил, что, поскольку сердце, пищевод и желудок находятся в непосредственной близости друг от друга, жжение и давящие боли в них могут свидетельствовать об инфаркте, а не о проблемах с пищеварением.
Среди других признаков проблем с сердцем Ньюби отметил ночную потливость, ощущение удушья, постоянную усталость. При наличии этих симптомов стоит обратиться к специалисту. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography