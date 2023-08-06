Ученые обнаружили опасные вещества в секс-игрушках

Большинство интим-игрушек изготовлено из опасных для здоровья материалов. К такому выводу пришли американские исследователи, результаты их работы представлены в журнале Microplastics and Nanoplastics.

В процессе использования секс-игрушки выделяют частицы нанопластика, а также содержат фталаты. При высоких концентрациях эти вещества повреждают внутренние органы и репродуктивную систему, пишет «Газета.Ru».

«Некоторые из фталатов, выявленных нами, приводили к серьезными осложнениям репродуктивного здоровья и приводили к потере фертильности у грызунов. Причинно-следственная связь, возможно, не была продемонстрирована, корреляция достаточно тревожна», - отмечают ученые и заявляют о необходимости дальнейших исследований.

Концентрация фталатов в материалах для интим-игрушек превышает нормы США и стандарты ЕС для детских игрушек. Влияние этих химических веществ на здоровье взрослых, пока неизвестно. // фото unsplash.com/Maru Lombardo