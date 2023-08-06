Кошек на Кипре будут спасать человеческими препаратами против COVID-19

Кошки массово гибнут на Кипре от кошачьего инфекционного перитонита. Заболевание возникло еще до пандемии.

Чтобы спасти животных, которых чтят на острове, попробуют использовать лекарства от коронавируса. Об этом сегодня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Agency France Press.

С предложением применять для лечения кошек неиспользованные препараты от коронавируса выступило министерство сельского хозяйства, инициативу одобрили власти. // фото unsplash.com/ Maksym Pozniak-Haraburda