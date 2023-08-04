Стало известно, когда в Петербурге откроется визовый центр Китая

Китайский визовый центр заработает на Литейном проспекте, 26-а, в Петербурге с 8 августа.

Сюда можно будет подать документы на визу в КНР, Макао и Гонконг, здесь же будет проводиться сбор биометрических данных заявителей, проводиться консультации, можно будет оплатить услуги. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Генконсульство КНР в Санкт-Петербурге».

Визовый центр будет работать в будни, документы принимать с 9:00 до 15:00, а выдавать визы до 16:00. Визовый центр работает по записи, также будет взиматься сервисный сбор.

«С 14 августа заявители должны заполнить анкету на визу в режиме онлайн на сайте Визового центра и записаться на прием для подачи документов. Визовый центр не принимает заявителей без предварительной записи», - говорится в сообщении мессенджера.