Умер актер из сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

На 84 году жизни умер американский актер Марк Марголис. Зрителям он запомнился по роли одного из лидеров наркокартеля Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие». О смерти актера сообщает издание The Hollywood Reporter.

Актер умер в одной из больниц Нью-Йорка после болезни.

Также Марголис снялся в сериалах «Лучше звоните Солу», «Тюрьма «Оз», фильмах «Лицо со шрамом», «Эйс Вентура: розыск домашних животных», «Черный лебедь». // фото unsplash.com