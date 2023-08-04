Электрогитару Кобейна, платье Монро продадут на аукционе

Вещи артистов пустят с молотка на аукционе «Артефакты Голливуда и музыки». На продажу выставлены более 350 лотов, пишет «Лента».

Среди них - электрогитара вокалиста группы Nirvana Курта Кобейна, рисунки, фотографии и плавательные очки музыканта. За музыкальный инструмент надеются выручить около 200 тысяч долларов.

Также с молотка собираются спустить драгоценности певца Элвиса Пресли и платья актрисы Мэрилин Монро. // фото unsplash.com/ John Schnobrich