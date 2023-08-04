Россиян, проваливших языковой экзамен, попросят покинуть Латвию

Россияне, которые не справились с экзаменом по языку, получат письма с предписанием покинуть Латвию. Речь может идти о пяти-шести тысячах наших соотечественников. Об этом порталу Rus.LSM.lv заявил глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, передает РИА Новости.

По словам политика, письма от МВД получат люди, которые «не проявили никакого желания ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство».

«Если смотреть на закон, то Управление по делам гражданства и миграции просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев», - сказал Лидака.

Ранее власти страны решили продлевать временные виды на жительство для россиян в исключительных случаях. Постоянный вид на жительство выдают при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023. Граждане младше 15 и старше 75 лет освобождаются от экзамена. // фото unsplash.com/ Darya Tryfanava