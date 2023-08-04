Мужчина из России приехал на отдых в Таиланд и погиб

В Таиланде на отдыхе погиб российский турист. Он проигнорировал красные флажки на пляже и утонул из-за подводного течения, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла на острове Пхукет. Отмечается, что россиянин приехал на отдых с семьей и проживал недалеко от пляжа Сурин. Он отправился купаться в море несмотря на наличие вывешенных предупреждающих флажков. Мужчину, который пошел ко дну, вытащили и попытались оживить, но все усилия оказались тщетными.

Отмечается, что за эту неделю у западных берегов Пхукета утонул уже пятый человек. // Фото: unsplash.com / Sumit Chinchane