Финляндия: случаев пересечения российской границы стало меньше

На границе Финляндии с Россией соблюдаются ограничения на въезд для граждан России, в результате чего трафик значительно сократился, сообщает Yle (Цит. по переводу ИноСМИ).

По данным Погранслужбы Финляндии, границу между Финляндией и Россией ежедневно пересекают около пяти-шести тысяч раз. Около половины из них совершаются гражданами России. Цифры находятся на том же уровне, что и во время пандемии коронавируса.

"До пандемии восточную границу пересекали за неделю примерно 150-200 тысяч раз. Сейчас границу пересекают за неделю 30-40 тысяч раз. «Въезжающих и выезжающих примерно поровну. Лица с двойным гражданством обычно уезжают в Россию на выходные, а после выходных возвращаются в Финляндию",

— говорит представитель Погранслужбы Финляндии.

Количество людей, обратившихся за убежищем на восточной границе, в 2022 году увеличилось заметно, а в 2023 году просителей убежища было ненамного больше, чем обычно. «В 2023 году на восточной границе запросил убежище 61 человек, в прошлом году — 333 человека, а в предыдущие годы убежище запрашивало около двадцати человек в год», — говорится в публикации.

В этих показателях не учтена примерно тысяча украинцев, которые прибыли через Россию и попросили временной защиты. // Фото: Photoangel_Freepik_23