Финнов призвали не охотиться с собаками около границы с Россией

Финская пограничная служба рекомендовала жителям своей страны не охотиться около российской границы с собаками. Предупреждение на днях опубликовали на сайте ведомства.

Пограничники объяснили, что дичь часто находится на территории России, когда собака ее преследует, она может пересечь границу. В этом случае охотнику придется обращаться в российскую погранслужбу.

- Есть и случаи прошлых лет, когда собаки не вернулись и исчезли,

– сказано в сообщении.

Некоторые из оказавшихся в такой ситуации охотников сами едут в Россию за своими питомцами. // фото: wirestock/ freepik.com