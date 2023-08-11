11 августа 2023, 15:35
Финнов призвали не охотиться с собаками около границы с Россией
Охотников в Финляндии попросили не увлекаться, чтобы избежать неприятностей
Финская пограничная служба рекомендовала жителям своей страны не охотиться около российской границы с собаками. Предупреждение на днях опубликовали на сайте ведомства.
Пограничники объяснили, что дичь часто находится на территории России, когда собака ее преследует, она может пересечь границу. В этом случае охотнику придется обращаться в российскую погранслужбу.
- Есть и случаи прошлых лет, когда собаки не вернулись и исчезли,
– сказано в сообщении.
Некоторые из оказавшихся в такой ситуации охотников сами едут в Россию за своими питомцами. // фото: wirestock/ freepik.com