07 августа 2023, 10:39
Финляндия в рейтинге стран ЕС, из которых чаще всего въезжают в РФ
В первом полугодии 2023 года из Финляндии в Российскую Федерацию въехали 47,3 тыс. раз
По данным Федеральной Службы Безопасности, Финляндия заняла лидирующую позицию среди стран ЕС по количеству посетителей, въезжающих на территорию РФ.
Кроме того, из Эстонии было зафиксировано 47,1 тыс. раз въезда в РФ, а из ФРГ - 36,3 тыс. раз.
При этом следует отметить, что ФРГ занимает лидирующую позицию среди стран, из которых приезжали туристы в Российскую Федерацию. Именно поэтому в первом полугодии текущего года в РФ прибыло 17,5 тыс. туристов из Германии, пишет РБК.