Финляндия в рейтинге стран ЕС, из которых чаще всего въезжают в РФ

По данным Федеральной Службы Безопасности, Финляндия заняла лидирующую позицию среди стран ЕС по количеству посетителей, въезжающих на территорию РФ.

Кроме того, из Эстонии было зафиксировано 47,1 тыс. раз въезда в РФ, а из ФРГ - 36,3 тыс. раз.

При этом следует отметить, что ФРГ занимает лидирующую позицию среди стран, из которых приезжали туристы в Российскую Федерацию. Именно поэтому в первом полугодии текущего года в РФ прибыло 17,5 тыс. туристов из Германии, пишет РБК.