Тысячи животных уничтожат в Финляндии из-за опасного заболевания

На зверофермах в Финляндии усыпят тысячи пушных животных. Так по соседству с Карелией решили бороться с птичьим гриппом. Информация появилась на финском сайте, заблокированном в России, а также в телеграме.

Как пишет «Деловой Петербург», финны уничтожат норок, а также чернобурых и голубых лисиц. Фермерам пообещали выплатить компенсацию.

В Агентстве продовольствия заявили, что животных усыпят в трех звероводческих хозяйствах. В ведомстве считают, что распространение заразы среди млекопитающих может привести к мутации, способной поражать и человека.

По информации издания Iltalehti, птичий грипп выявлен в 20 зверохозяйствах. // фото unsplash.com/Jo-Anne McArthur