Запад с помощью карельского вопроса настраивал Финляндию против России

Об этом он заявил на совещании, посвященном обеспечению безопасности Карелии. Также Патрушев отметил, что членство Финляндии в НАТО приводит к значительному увеличению протяженности сухопутной границы Североатлантического альянса с Россией и создает новые угрозы для национальной безопасности.

Патрушев также отметил, что в Финляндии усилилась деятельность ультраправых организаций, которые выступают за возвращение утраченных территорий, полученных итогом Второй мировой войны.

Он выразил свою точку зрения, что после успешной спецоперации России "все вернется на круги своя", передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что секретарь Совбеза России обсудит вопросы нацбезопасности в Карелии