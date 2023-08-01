Визовый центр Финляндии в Петербурге не принимает заявления на визы

С 1 августа визовый центр VFS (Visa Facilitation Services Global) в Санкт-Петербурге больше не принимает заявления на визу и разрешения на пребывание. Информация об этом опубликована на сайте финского дипведомства.

В Москве и других визовых центрах VFS в России также с 1 по 31 августа не будут принимать заявления на визу и разрешение на пребывание. Между тем, заявления, которые были поданы до 1 августа, рассмотрят в обычном порядке.

В финском генконсульстве в Петербурге клиентов перестанут обслуживать с 1 сентября, с 1 октября генконсульство будет закрыто.

За консульские вопросы и вопросы по въезду в Суоми, в том числе по части Петербурга, с 1 сентября будет отвечать посольство в Москве. Помощь гражданам Суоми, оформление паспортов, предоставление нотариальных услуг будут обеспечиваться посольством. // фото freepik.com/natanaelgintin