Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз в Петербурге

Финляндия с августа прекратит обслуживание клиентов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МИД Суоми.

Отмечается, что Финляндия больше не будет принимать заявления на визы и обслуживать клиентов в Северной столице, в том числе, и через визовые центры. Все визовые и иммиграционные вопросы россиянам придется решать в посольстве в Москве.

Напомним, ранее было закрыто и отделение генконсульства Финляндии в Петрозаводске. // Фото: freepik.com / Wirestock