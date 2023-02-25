Финские бронетранспортеры Sisu успешно уничтожаются на Донбассе

Финские бронетранспортеры Sisu успешно уничтожаются российскими войсками на фронтах спецоперации, сообщает «Военное обозрение».

Издание рассказывает историю появления в распоряжении ВСУ финских бронемашин Sisu XA-180: несколько месяцев назад Финляндия без предварительного анонса и с соблюдением секретности передала киевскому режиму некоторое количество таких машин. Точное их количество остается неизвестным.

XA-180 разработан финской компанией Sisu Auto в конце семидесятых годов. В 1984 году БТР поступил на вооружение армии Финляндии. Производство продолжалось до начала двухтысячных годов, всего построено около 1300 бронемашин нескольких модификаций. XA-180 представляет собой колесный бронетранспортер с боевой массой примерно 13,5 т, способный перевозить не менее 16 десантников. Экипаж – два человека. Машина построена на трехосном шасси и, в зависимости от модификации, имеет дизельный двигатель мощностью около 235 л. с. Плавающий, имеет два водометных движителя. На суше разгоняется до 100 км/ч. Штатно имеет противопулевое и противоосколочное бронирование 12 мм, в модернизированных вариантах использовалась более мощная защита. Вооружение - крупнокалиберный пулемет на турели.

О попытках боевого применения такой техники против ВС России стало известно в конце сентября. А уже 24 октября пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео, показывающее уничтожение бронемашин.

Разведывательный БПЛА заснял движущуюся колонну из нескольких бронемашин противника, в том числе трех финских БТР. Головной Sisu в движении взрывается от попадания, предположительно, артиллерийского снаряда. Следующий снаряд подбил другую бронемашину. Экипажи двух оставшихся XA-180 сбежали с опасного участка.

Вскоре в открытых источниках появились фотографии подбитого бронетранспортера. Они показывают, что единственный снаряд пробил броню машины и взорвался внутри нее. Взрывом выбило остекление и двери, сбросило с погона вооружение, а также сорвало с места и изогнуло крышу корпуса. Внутреннее состояние объекта не показано, но вполне понятно. Экипаж не имел шансов выжить, а БТР не подлежит ремонту.

Уничтоженные БМП и БТР XA-180. Кадр из репортажа т/к «Звезда»

12 ноября Минобороны сообщило, что накануне украинская ротная тактическая группа предприняла попытку наступления в районе Сватово с использованием БТР XA-180. По сообщению, российские военные уничтожили несколько бронемашин, в том числе один БТР «Сису». Фото и видео по результатам этого боя не публиковались.

А в начале декабря впервые стало известно о взятии целой машины в качестве трофея. Опубликована фотография российского бойца на фоне финского БТР. Боевая машина не имеет существенных внешних повреждений, но у нее спущено колесо. Примечательно, что XA-180, как и другие колесные бронемашины, может продолжать движение и с подобными повреждениями. Но неизвестное украинское подразделение просто бросило свой БТР.

Трофейный "Сису". Фото Telegram / "Уголок Ситха"

Очевидно, что если боевое применение такой техники будет продолжаться – будут новые потери или трофеи, пишет «Военное обозрение».