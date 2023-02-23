Российский футболист рассказал об отношении к нему в Финляндии

Российский футболист Максим Рудаков, выступающий за финский клуб «Хонка», рассказал об отношении к нему в Суоми. Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

Как отметил вратарь, за последний год отношение к нему совершенно не поменялось. «Как было отличным, так и осталось. Нет проблем. Экипировщик, с которым у меня контракт, продолжает поставлять перчатки. Вроде бы мелочь, но тоже говорит об отношении. Мне комфортно здесь», - сказал игрок.

Максим Рудаков - воспитанник петербургского «Зенита». В Финляндии он выступает с января 2022 года. С «Хонкой» Рудаков стал бронзовым призером местного чемпионата. // Фото: unsplash.com