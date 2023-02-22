Жителю Финляндии не дали ввезти дрова в Карелию

Сотрудники Россельхознадзора продолжают выявлять нарушения, которые допускают путешественники, пересекающие МАПП «Вяртсиля». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 13 февраля житель Финляндии пытался ввезти в Карелию более 10 килограммов дров, при этом не имел необходимого сертификата. Без такого документа в Россию можно ввозить только 5 килограммов подобной продукции. Излишки путешественнику пришлось оставить в Финляндии.

Также были допущены нарушения в транспортировке семян. Так, жительница Карелии пыталась привезти домой семена клевера, а гражданка Суоми везла с собой семена редиса, моркови, гороха, салата, базилика и других культур. Фитосанитарных сертификатов путешественницы не имели, а без такого документа ввозить семена запрещено.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. // Фото: unsplash.com