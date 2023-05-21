21 мая 2023, 13:08
Финны решили преподавать миру уроки счастья и вызвали ажиотаж
На «курсы счастья» в Финляндии записались уже больше 150 тысяч человек
Получив звание самой счастливой страны мира в шестой раз, Финляндия решила поделиться с гостями своими секретами. «Курсы счастья» запустила организация Visit Finland, передает Yle.
Уроки вызвали ажиотажный спрос – на них уже записались больше 150 тысяч слушателей. Проводить обучение будут в коммуне Рантасалми на юге страны.
Философию счастья финнов будут преподавать вдали от суеты городов. Ведь оно базируется на ощущении спокойствия, безопасности, удовлетворенности и привязанности к природе.
И все же одной из главных составляющих финского счастья является общество. Люди всегда готовы прийти на помощь, поделиться опытом, а это создает благоприятную для жизни и работы атмосферу. // фото: pxhere.com