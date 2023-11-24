Финны назвали условие, при котором закроют последний КПП на границе

На границе России и Финляндии осталось одно «окошка в Европу» - погранпереход «Райа-Йоосеппи» в Мурманской области.

Между тем в Суоми не исключают возможность закрыть и его. Условие, при котором этот последний пункт на сухопутной границе между двумя государствами может быть закрыт, озвучили финские власти.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Yle, премьер-министр Петтери Орпо утверждает, что на границу прибывают сотни мигрантов без документов для въезда в ЕС.

«Если такая деятельность продолжится и расширится, признаки чего у нас имеются, нам придется рассмотреть вопрос о закрытии границы и сделать это», - приводит слова политика агентство.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен также допускает закрытие границы, если ситуация не разрешится: «Я полагаю, что на втором этапе вполне возможно, что восточная граница будет полностью закрыта».

Ранее стало известно, что иностранцы пытались прорваться через границу, но российские пограничники сорвали ее. // фото freepik.com