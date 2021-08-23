Финляндия продлила ограничения на границе с Россией

Правительство Финляндии вновь продлило ограничения на границе с Россией, введенные из-за коронавируса. Въезд россиян в страну закрыт до 19 сентября, пишет «Фонтанка».

Как и прежде, въехать в страну может узкий круг лиц (владельцы недвижимости, родственники по неотложным семейным делам и некоторые другие).

Ранее власти Южной Карелии предложили разрешить въезд вакцинированным «‎Спутником V» россиянам. Вакцина все еще не получила одобрения европейского агентства по лекарственным средствам. (фото Shutterstock, sobaka.ru)