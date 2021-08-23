23 августа 2021, 18:18
Финляндия продлила ограничения на границе с Россией
Граница останется под замком для туристов из России минимум до 19 сентября
Правительство Финляндии вновь продлило ограничения на границе с Россией, введенные из-за коронавируса. Въезд россиян в страну закрыт до 19 сентября, пишет «Фонтанка».
Как и прежде, въехать в страну может узкий круг лиц (владельцы недвижимости, родственники по неотложным семейным делам и некоторые другие).
Ранее власти Южной Карелии предложили разрешить въезд вакцинированным «Спутником V» россиянам. Вакцина все еще не получила одобрения европейского агентства по лекарственным средствам. (фото Shutterstock, sobaka.ru)