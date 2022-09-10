Финляндия не будет запрещать въезд российским туристам

Финское посольство в Москве назвала неверной информацию о запрете въезда российским туристам в Евросоюз. Об этом в дипломатическом ведомстве 10 сентября заявили ТАСС.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что ЕС уже на следующей неделе введет жесткие запреты для россиян. По словам еврокомиссара по Илвы Йоханссон, въезжать в Европу разрешат только журналистам и по семейным обстоятельствам.

- Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну, – сказали в посольстве Финляндии. // Фото: pxhere.com