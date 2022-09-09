Въезд в Евросоюз для россиян будет невозможен со следующей недели

Въезд из России в Евросоюз разрешат лишь по семейным обстоятельствам и для журналистов. Выдачу туристических виз ограничат, заявила 9 сентября еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Ее слова со ссылкой на финские СМИ приводит РИА Новости.

Еврокомиссар побывала на пограничном переходе Нуйямаа и сказала, что ЕС введет жесткие ограничения по туристическим визам для россиян уже со следующей недели.

Она уточнила, что въехать в шенгенскую зону смогут лишь те россияне, которые приезжают по семейным обстоятельствам, а также российские журналисты.

- Больше нет причин доверять русским. Для россиян быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом, это привилегия. И эту привилегию мы больше не хотим отдавать русским,

- заявила она.

Напомним, приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией вступит в силу 12 сентября. Других решений в Евросоюзе пока не принимали, поэтому выступление Йоханссон не до конца понятно. // Фото: www.shutterstock.com