08 сентября 2022, 22:41
На британский престол взошел король Карл III
Принц Чарльз после вступления в королевское звание взял себе новое имя
Новый король Великобритании взял себе тронное имя Карл III. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Лиз Трасс.
«Сегодня корона переходит... нашему новому монарху... Его Величеству королю Карлу III», - подчеркнула она. Премьер завершила речь словами: «Боже, храни короля».
Елизавета II умерла сегодня, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Королева скончалась в своей резиденции в Шотландии. В Великобритании объявлен общенациональный траур, который будет длиться десять дней. Фото: unsplash.com