На британский престол взошел король Карл III

Новый король Великобритании взял себе тронное имя Карл III. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Лиз Трасс.

«Сегодня корона переходит... нашему новому монарху... Его Величеству королю Карлу III», - подчеркнула она. Премьер завершила речь словами: «Боже, храни короля».

Елизавета II умерла сегодня, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Королева скончалась в своей резиденции в Шотландии. В Великобритании объявлен общенациональный траур, который будет длиться десять дней. Фото: unsplash.com