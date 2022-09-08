08 сентября 2022, 21:23
В Великобритании объявлен национальный траур из-за смерти Елизаветы II
Траурные мероприятия будут продолжаться десять дней до похорон королевы
В Великобритании объявлен общенациональный траур из-за смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Sky News.
«Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы», - говорится в сообщении телеканала.
Елизавета II умерла сегодня, 8 сентября, в полдень в своей резиденции в Шотландии. Королева правила Британией больше 70 лет - дольше любого другого британского монарха. Фото: unsplash.com