В Великобритании объявлен национальный траур из-за смерти Елизаветы II

В Великобритании объявлен общенациональный траур из-за смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Sky News.

«Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы», - говорится в сообщении телеканала.

Елизавета II умерла сегодня, 8 сентября, в полдень в своей резиденции в Шотландии. Королева правила Британией больше 70 лет - дольше любого другого британского монарха. Фото: unsplash.com