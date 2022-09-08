Умерла королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. О кончине Елизаветы сообщил Букингемский дворец.

Ранее сегодня сообщалось о том, что состояние здоровья королевы резко ухудшилось. В Шотландию, где находилась Елизавета, срочно выехали члены королевской семьи, включая наследника престола, принца Чарльза.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей было 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы - она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет. Фото bbc.com