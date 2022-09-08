Въезд россиянам в страны Балтии запретят уже на днях

Запрет для россиян на въезд в прибалтийские страны и вступит в силу 19 сентября. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает «Интерфакс».

Не смогут попасть через границы этих государств в том числе и те, у кого есть выданные другими странами шенгенские визы.

- В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государством выдана шенгенская виза,

- уточнил глава МИД.

Он отметил, что так же поступят Литва, Латвия и Польша. Запрет не коснется тех, у кого есть родственники в этих странах, и тех, кто въезжает по гуманитарным причинам. // Фото: pxhere.com