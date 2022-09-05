Россияне смогут без виз посещать Иран

С 1 января 2023 года Россия и Иран введут безвизовый режим для групповых туристических поездок. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские туристы смогут находиться в Иране без виз на период до 15 суток. Для безвизового въезда туристическая группа должна будет включать от 5 до 50 человек.

Изначально Россия и Иран договорились отменить визы для групповых поездок к 2018 году, однако соглашение так и не вступило в силу. Фото: unsplash.com