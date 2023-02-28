28 февраля 2023, 18:46
Финляндия начала строить стену на границе с Россией
В Суоми планируют отгородиться от России 200-километровой стеной
В Финляндии начали строить тестовый участок стены на границе с Россией. Об этом пишет Yle.
Первый трехкилометровый сегмент будущей стены появится в районе города Иматра. Его возведение планируют завершить к концу июня. Сейчас на участке проводятся земляные работы. В планах - строительство дороги рядом со стеной и установка камер слежения.
В ходе эксплуатации пробного участка финны хотят проверить, выдержит ли стена низкие зимние температуры и снегопады, а также возможные потоки людей, прибывающих со стороны России.
Ранее в Финляндии заявляли о планах оградить стеной порядка 10-20% 1300-километровой границы с Россией. // Фото: unsplash.com