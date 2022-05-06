Финансовую поддержку получили восемь проектов карельских ученых

Восемь заявок карельских ученых стали победителями конкурса Российского научного фонда на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Большинство из поддержанных инициатив направлены на изучение и решение проблем арктической зоны и северных территорий.

Но кроме вопросов воспроизводства человеческого капитала Карельской Арктики, изучения традиции региональной идентичности, поиск новых подходов к профилактике дисэлементоза у жителей северных территорий, ученые региона планируют оптимизировать городскую транспортную сеть с помощью математических моделей и программ. Об этои исследовании ранее "Петрозаводск говорит" уже сообщал.

Стоит отметить, что одну половину финансирования по проектам предоставит Российский научный фонд, другую – Фонд венчурных инвестиций Карелии, который получил от правительства республики субсидию на эти цели. Фото: Яндекс.Карты.