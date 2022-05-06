Бизнесмен расплатился с работницей лишь под угрозой потери иномарки

Суд обязал индивидуального предпринимателя из Беломорского района внести в трудовую книжку уволенной сотрудницы запись о приеме на работу и заплатить зарплату. Но бизнесмен не хотел этого делать добровольно, сообщили в УФССП РФ по РК.

Пристав выяснил, что у предпринимателя есть Ford Transit BUS. В отношении автомобиля вынесли постановление, запрещающее совершать регистрационные действия, потом наложили на него арест.

После этого должник полностью погасил всю сумму - 84 тысячи рублей. Он также внес в трудовую книжку бывшей сотрудницы запись о приме на работу и увольнении. // Фото: driveboom.ru