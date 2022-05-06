Два щенка немецкой овчарки поступили на службу в УФСИН Карелии

Кинологическая служба УФСИН пополнилась двумя породистыми щенками. Будущих четырехлапых «полицейских» привезли в Карелию из питомника в Архангельской области.

Новобранцев назвали Фиджи и Хан, рассказали в пресс-службе УФСИН. Сейчас щенки немецкой овчарки проходят карантин, а затем их начнут дрессировать. Они пройдут курс подготовки по месту будущей службы в кинологическом подразделении СИЗО-2.

В региональных учреждениях УФСИН в основном несут службу немецкие и бельгийские овчарки. Всего на службе состоит около 90 служебных собак. (фото vk.com)