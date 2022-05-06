06 мая 2022, 11:51
Общество

В Суоярви отметили юбилей историко-краеведческого музея

Радостное событие стало знаковым для местных жителей

Юбилей музея небольшой – всего пять лет, но его популярность сегодня трудно переоценить. Много теплых, сердечных поздравлений прозвучало от прибывших 29 апреля на праздник гостей в адрес сотрудников музея Натальи Ларионовой и Юлии Потехиной. 

Музей был создан по наказу избирателей Суоярвского района: во многом его организация стала возможной благодаря усилиям экс-депутата ЗС Андрея Мазуровского. 

Историко-краеведческий музей стал естественным продолжением школьного музея, хранительницей которого долгие годы была Клавдия Петровна Гартвич. Мемориальная доска в ее честь была открыта в юбилейный  день. 

Сегодня учреждение по праву считается визитной карточкой района, центром культурной, познавательной,  творческой  деятельности для старшего поколения и молодежи. 

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Метки: 
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Суоярви
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