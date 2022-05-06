В Суоярви отметили юбилей историко-краеведческого музея

Юбилей музея небольшой – всего пять лет, но его популярность сегодня трудно переоценить. Много теплых, сердечных поздравлений прозвучало от прибывших 29 апреля на праздник гостей в адрес сотрудников музея Натальи Ларионовой и Юлии Потехиной.

Музей был создан по наказу избирателей Суоярвского района: во многом его организация стала возможной благодаря усилиям экс-депутата ЗС Андрея Мазуровского.

Историко-краеведческий музей стал естественным продолжением школьного музея, хранительницей которого долгие годы была Клавдия Петровна Гартвич. Мемориальная доска в ее честь была открыта в юбилейный день.

Сегодня учреждение по праву считается визитной карточкой района, центром культурной, познавательной, творческой деятельности для старшего поколения и молодежи.