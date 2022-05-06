Первый бьюти-коворкинг откроется в Петрозаводске

В Петрозаводске откроется место, которое смогут арендовать визажисты, парикмахеры, косметологи, бровисты и нейл-мастера. Подобные пространства действуют в Москве и Петербурге, в Карелии это будет первым подобным проектом. О появлении бьюти-коворкинга сообщило РБК.

По словам создателя неформального гибкого офиса красоты Ольги Васильевой, инвестиции превысили три миллиона рублей, из них около 70% - это собственные средства и порядка 30% - заемные.

В бьюти-коворкинге в аренду берется только место для работы, а не часть помещения. В этом его отличие от обычной аренды. Мастер платит за часы, проведенные за работой в пространстве. В коворкинге можно арендовать рабочее место — в него входит минимально необходимое оборудование для работы, и купить дополнительно расходные материалы.

Стоимость аренды такого пространства варьируется в зависимости от услуги и времени и может достигать 1500-3000 рублей за восьмичасовую смену.

Ранее в Петрозаводске открылся столярный коворкинг, где можно проводить мастер-классы и работать на специальном оборудовании. (фото pixabay.com, Photosbychalo)