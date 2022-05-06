Запрещенные вредные продукты поставляли в школы Карелии

Сотрудники Россельхознадзора выявили, что в карельские школы поставляли продукты, которые нельзя использовать для питания детей. В частности, это продукция с заменителем молочного жира, соленое сало, свиные субпродукты и крабовые палочки, сообщили в пресс-службе ведомства.

В школу в Питкярантском районе попал сычужный сыр с растительными жирами, изготовленный в Алтайском крае.

В школу в Олонецком районе поставили крабовые палочки из Санкт-Петербурга. В школу в Петрозаводске привезли соленое сало. Ученикам в Сегежском районе досталась свиная печень из Белгорода.

Все это нельзя поставлять в школы для детского питания. Специалисты Россельхознадзора передали информацию о нарушениях в карельское управление Роспотребнадзора. // Фото: agrostory.com