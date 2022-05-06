ГИБДД устроит массовые проверки на дорогах Карелии в праздники

Сплошные проверки автомобилистов на наличие признаков опьянения пройдут на дорогах Карелии в приближающиеся майские праздники. В ходе рейдов инспекторы проверят водителей на трезвость, рассказали в дорожной полиции.

В этом году на региональных дорога уже отстранили от управления автотранспортом более 700 водителей с признаками опьянения. Из них 59 ранее привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение, теперь им грозит уголовное наказание.

Жители республики также могут сообщить о подвыпивших водителях в полицию по телефонам 102, 112 или в дежурную часть. (фото vk.com)