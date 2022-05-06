Бесплатные памперсы инвалидам в Карелии выдадут в мае

Государственный контракт на закупку памперсов для инвалидов заключило 4 мая карельское отделение Фонда социального страхования. В пресс-службе организации сообщили, что скоро имеющим инвалидность жителям республики вышлют направления на их получение.

Подгузники можно будет получить по месту жительства или в пункте выдачи. Способ доставки выберут сами льготники.

Вместо памперсов можно получить денежную компенсацию за приобретенные самостоятельно изделия или купить их при помощи электронного сертификата. // Фото: invalid-konsult.ru