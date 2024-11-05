Фильм с воссозданным при помощи ИИ Штирлицем снимет Первый канал

Первый канал планирует создать проект, основанный на произведениях Юлиана Семенова о Штирлице. Образ Вячеслава Тихонова будет воссоздан с помощью технологий искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на международном симпозиуме «Создавая будущее». Использовать высокие технологии решили из-за невозможности найти актера, способного заменить легендарного народного артиста СССР.

— Мы приобрели у сестер Семеновых права на большинство повестей, описывающих жизнь и приключения Максима Максимовича Исаева, и в течение года проводили кастинг по всей стране, чтобы найти неизвестного актера, подходящего для образа нового Штирлица. Однако, к сожалению, ни одна из кандидатур не была признана удачной,

— сообщил Эрнст.

Теперь Первый канал ведет переговоры с дочерью Вячеслава Тихонова, чтобы приступить к съемкам. // фото: pexels.com