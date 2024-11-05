Глава республики Коми ушел в отставку

Глава республики Коми Владимир Уйба ушел в отставку. Об этом он сам рассказал в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».

По словам губернатора региона, президент России предложил ему перейти на новую работу, на федеральный уровень. Уйба при этом не уточнил, куда именно он уходит.

Владимир Уйба возглавлял республику Коми с 2020 года.

Напомним, ранее на днях со своих должностей ушли губернаторы Ростовской и Тамбовской областей. // Фото: freepik.com