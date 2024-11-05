Четырехдневная рабочая неделя началась в России

В начале этого месяца россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя, которая продлится с 5 по 8 ноября. Об этом напомнили в Минтруде.

Сокращение связано с празднованием Дня народного единства, который отмечали 4 ноября. В этом году он выпал на понедельник, сделав его выходным, а предшествующая суббота, 2 ноября, была рабочей.

Этот отработанный день перенесли на 30 апреля, что также позволило начать рабочую неделю во вторник.

День народного единства — официальный государственный праздник, который был установлен в нашей стране в 2004 году. // фото: pexels.com