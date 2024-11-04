Два российских губернатора уходят в отставку

Руководители Ростовской и Тамбовской областей подали в отставку. Оба переходят на другую работу.

Так, губернатор Тамбовской области Максим Егоров перейдет на работу на федеральный уровень, пишет РИА Новости.

Глава Ростовской области Василий Голубев также сообщил о решении покинуть пост в связи с переходом на другое место. Об этом он написал в телеграм-канале.

Голубев поблагодарил президента Владимира Путина и федеральное правительство «за внимание ко всем вопросам, за конкретное содействие по инициативам региона», а также всех коллег и соратников. // фото freepik.com/